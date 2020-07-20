Tolgay Arslan transferi için görüşmeler başladı!

Fenerbahçe'de bu sezon yalnızca 21 maçta forma şansı bulabilen Tolgay Arslan hakkında Alman basınından gündem yaratan bir haber geldi. 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun transferi için görüşmelere başlandığı öne sürüldü.

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:01
İLGİLİ HABERLER
Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de forma numarası belli oldu Beşiktaş maçına saatler kala Fenerbahçe'de sakatlık şoku... Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı! Beşiktaş Fabrice N'Sakala transferini bitirdi Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den talip

Fenerbahçe'de bu sezon yalnızca 21 maçta forma şansı bulabilen ve iki yıl daha sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan hakkında Alman basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild yıldız isim için Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 kulübünün devrede olduğunu öne sürdü. 
 
Haberde önümüzdeki sezon Bundesliga'ya yükselmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Hannover kulübünün 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuyla görüştüğü ifade edilirken olası bir transfer için nabız yoklaması yapıldığı ifade edildi. 
 
Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro'ya kadar düşen Tolgay'ın Hannover'i çalıştıran Türk antrenör Kenan Koçak'ın yakın arkadaşı olduğu biliniyor. Borussia Dortmund'un altyapısında yetişen yıldız isim, daha önce Hamburg ve Alemannia Aachen'da da top koşturmuştu. (Fanatik)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Tolgay Arslan fenerbahçe Hannover 96
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'nin elinden kaçıyor! Sürpriz teklif geldi! Fenerbahçe'nin elinden kaçıyor! Sürpriz teklif geldi!
Süper Lig'de böylesi görülmedi! Emre'den sonra...Süper Lig'de böylesi görülmedi! Emre'den sonra... <div> Başakşehir şampiyonluğu böyle kutladı!</div> <div>  </div>
Başakşehir şampiyonluğu böyle kutladı!
 
 Derbide Hasan Ali Kaldırım'la Gökhan Gönül arasında gerginlik!Derbide Hasan Ali Kaldırım'la Gökhan Gönül arasında gerginlik!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.