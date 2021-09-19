Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Superpole yarışında ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 9. ayağında Superpole yarışında ikinci oldu.

19 Eylül 2021 Pazar - 14:04
İLGİLİ HABERLER
İngiltere'den Toprak Razgatlıoğlu geçti Avusturya GP'de zafer Verstappen'in 2 yıl aradan sonra bir zafer daha! Monaco GP'de zafer Verstappen'in 2021 yarış takvimini açıklandı

Ay-yıldızlı sporcu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla Barselona'daki yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçti.
 
Superpole yarışını Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci, Honda pilotu Alvaro Bautista ise üçüncü sırada bitirdi.
 
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dün bu pistteki ilk yarışta bitime 6 tur kala motosikletindeki teknik bir arıza nedeniyle yarışa devam edememiş ve puan alamamıştı.
 
Şampiyonada genel klasmanda 388 puanla Jonathan Rea birinci, 379 puanla Toprak Razgatlıoğlu ikinci ve 323 puanla Scott Redding ise üçüncü sırada yer alıyor.
 
Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Her turda kendimi geliştirdim, son viraja kadar zorladım ama yeterli olmadı. Benim için önemli olan ikinci yarış, yarış için hazırım." diye konuştu.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Toprak Razgatlıoğlu
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Biri yedek kalmaya dayanamadı diğeri gitmek için takım arkadaşına saldırdı! Galatasaray'da iki ayrılık kapıya dayandı Biri yedek kalmaya dayanamadı diğeri gitmek için takım arkadaşına saldırdı! Galatasaray'da iki ayrılık kapıya dayandı
Galatasaray - Lazio maçından sonra kulübün psikoloğu açıkladı! 'Tribünler onu yuhalabilir'Galatasaray - Lazio maçından sonra kulübün psikoloğu açıkladı! 'Tribünler onu yuhalabilir' Dünkü sonuçtan sonra hesabı kesildi! 1 hafta aradan sonra Emre Belözoğlu'nun yeni takımı...Dünkü sonuçtan sonra hesabı kesildi! 1 hafta aradan sonra Emre Belözoğlu'nun yeni takımı... Beşiktaş Antalyaspor karşısında 2-0'dan döndü ama... İki yıldız hakkında çok konuşulacak ifadeler! 'Küstüler mi acaba?'Beşiktaş Antalyaspor karşısında 2-0'dan döndü ama... İki yıldız hakkında çok konuşulacak ifadeler! 'Küstüler mi acaba?'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.