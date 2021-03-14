Torino'dan Trabzonspor'a Ekuban teklifi

Trabzonspor'un Ganalı yıldızı Ekuban'a, Serie A ekibi Torino'dan teklif geldi. Ekuban için İtalyan temsilcisi 3 milyon Euro'luk bonservis teklifi yaptı.

Trabzonspor yönetimi ise Ekuban'ı bu fiyata vermelerinin mümkün olmadığını belirtti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Bu arada yönetimin sakatlıktan kurtulamayan Kamil Ahmet Çörekçi ile yollarını ayıracağı belirtildi.