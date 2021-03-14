Torino'dan Trabzonspor'a Ekuban teklifi

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Ekuban için Torino için 3 milyon euro'luk teklif geldi.

14 Mart 2021 Pazar - 12:24
İLGİLİ HABERLER
Ekuban'nın menajeri Trabzon'da Trabzonspor'da iki flaş transfer gelişmesi Berat Özdemir'in yerine Abdülkadir Parmak! Abdullah Avcı'dan Ekuban'a 'Kendine gel' uyarısı Uğurcan Çakır için 4 dev Trabzon'a geliyor

Trabzonspor'un Ganalı yıldızı Ekuban'a, Serie A ekibi Torino'dan teklif geldi. Ekuban için İtalyan temsilcisi 3 milyon Euro'luk bonservis teklifi yaptı.
 
Trabzonspor yönetimi ise Ekuban'ı bu fiyata vermelerinin mümkün olmadığını belirtti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Bu arada yönetimin sakatlıktan kurtulamayan Kamil Ahmet Çörekçi ile yollarını ayıracağı belirtildi.
 
2017-2018 sezonu başında Eskişehirspor'dan bordo-mavili takıma transfer olan sağ bek oyuncusu bugüne kadar sakatlığı nedeniyle toplam 43 maç kaçırdı. Bu sezon ise Kamil Ahmet, toplam 6 maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ekuban trabzonspor torino
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız eldivene sürpriz teklif Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız eldivene sürpriz teklif
Real Madrid çıldırdı! Ronaldo, Mbappe, Haaland...Real Madrid çıldırdı! Ronaldo, Mbappe, Haaland... Kolombiya ve İspanya Falcao diye yıkılıyor! Ahmet Bulut'un yorumu ise bomba etkisi yarattıKolombiya ve İspanya Falcao diye yıkılıyor! Ahmet Bulut'un yorumu ise bomba etkisi yarattı Juventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha! Uğucan Çakır bombasıJuventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha! Uğucan Çakır bombası
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.