Tottenham'ın efsane golcüsü Jimmy Greaves hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın tarihindeki en golcü ismi, eski futbolcu Jimmy Greaves 81 yaşında hayatını kaybetti.

19 Eylül 2021 Pazar - 13:50
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Tottenham'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gol rekortmeni ve  İngiltere tarihinin en iyi forvetlerinden Jimmy Greaves'in ölüm haberini, büyük  bir üzüntüyle öğrendik. Jimmy, sabah saatlerinde evinde 81 yaşında vefat etti."  bilgisi paylaşıldı.

 
İngiltere Milli Takımı'nın kazandığı 1966 FIFA Dünya Kupası'nda  takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Greaves, 1963 UEFA Kupa Galipleri  Kupası'nı kaldırdığı Tottenham formasıyla 379 maçta 266 kez ağları sarsarak  rekorun sahibi olmuştu.
 
İngiltere Milli Takımı'nda ise 57 karşılaşmada 44 gole imza atan  Greaves, Wayne Rooney, Bobby Charlton ve Gary Lineker'in ardından en çok fileleri  havalandıran dördüncü oyuncu unvanını elde etmişti. Jimmy Greaves; Chelsea, Milan ve West Ham United gibi önemli  kulüplerin de formasını giymişti.

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Etiketler: Jimmy Greaves tottenham
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