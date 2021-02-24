Trabzonspor - Fenerbahçe maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun

24 Şubat 2021 Çarşamba - 14:12
| Son Güncelleme : 24 02 2021 - 15:02
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor
ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligin 27. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
26 Şubat Cuma:
16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
27 Şubat Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
13.30 Atakaş Hatayspor
-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
28 Şubat Pazar:
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu