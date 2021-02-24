Trabzonspor - Fenerbahçe maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun

Süper Lig'in 26.hafta maçında Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

24 Şubat 2021 Çarşamba - 14:12 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 15:02
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Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
 
Ligin 27. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:  
 
26 Şubat Cuma:
 
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep: Erkan Özdamar
 
16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
 
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
 
27 Şubat Cumartesi:
 
13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
 
13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü:  Atilla Karaoğlan
 
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
 
 
19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
 
28 Şubat Pazar:
 
16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
 
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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Etiketler: trabzonspor fenerbahçe
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