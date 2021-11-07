Trabzon'da yerel basında bayram! "Her zaman her yerde son sözü biz söyleriz"

Dün akşam derbide Beşiktaş'ı deviren Trabzonspor'da yerel basın "Her zaman her yerde son sözü biz söyleriz" manşetlerini attılar.

07 Kasım 2021 Pazar - 11:08
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Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı. Üç farklı otomobilin yer aldığı haberde, "Trabzon gaza bastı", "Rakiplerini toza dumana kattı" ve "Sizinle aramızda kocaman bir fark var" başlıklarına yer verildi.
 
Trabzon yerel basınında Beşiktaş maçının yansımaları
 
Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Kartal avcısı fırtına", arka sayfasında "Her zaman her yerde son sözü biz söyleriz" ifadelerini kullandı.
 
Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Şampiyonluğa koşuyoruz" başlığını kullanırken, "Trabzonspor sahasında yenilgisi olmayan Beşiktaş karşısında müthiş bir futbol ortaya koydu." değerlendirmelerine yer verdi.
 
Taka gazetesi ise birinci sayfasında "Fırtına İstanbul'da kasırgaya döndü, Vodafone Park'ı da yıktı geçti" başlığını kullandı. Arka sayfasında "Alemin kralı şampiyonluğa koşuyor" ve "Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta Abdülkadir Ömür ve Cornelius'un golleriyle deviren Trabzonspor farkı 10'a çıkardı" başlıklarına yer verdi.
 
Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasındaki haberde "Son kurban Beşiktaş" başlığını kullanırken, arka sayfasında "Son şampiyon Beşiktaş'ı dize getiren fırtınadan taraftara sevgilerle" ve "Çakırkeyif" ifadelerini kullandı.

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Etiketler: beşiktaş trabzonspor
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