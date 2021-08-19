Trabzonspor: 1 - Roma: 2

19 Ağustos 2021 Perşembe - 22:21
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım gol fırsatlarını değerlendiremeyince devreye 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, Lorenzo
Pellegrini'nin 55. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor'da 63. dakikada oyuna giren Andreas Cornelius bir dakika sonra Bruno Peres'in ortasında kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Trabzonspor golden sonra baskısını arttırsa da golü bulan taraf Roma oldu. Konuk ekip 81. dakikada Shomurodov'un golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla 2-1 sona erdi.
Karşılaşmanın rövanşı gelecek hafta Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
TRABZONSPOR 1 - 2 ROMA
GOLLER: 55' Pellegrini, 64' Cornelius, 81' Shomurodov
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.
ROMA: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov.