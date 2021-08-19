Trabzonspor: 1 - Roma: 2

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalyan devi Roma'ya 2-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

19 Ağustos 2021 Perşembe - 22:21
İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim'den Marcao'nun cezası için flaş açıklama Sivasspor: 1 - Kopenhag: 2 Randers - Galatasaray: 1-1 PFDK Galatasaraylı Marcao'ya 8 maç ceza verdi Ozan Tufan'la ilgili resmi açıklama geldi! Watford'a kiralandı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile karşılaştı. Mücadele Roma'nın 2-1'lik üstünlüğü sona erdi.
 
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım gol fırsatlarını değerlendiremeyince devreye 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, Lorenzo Pellegrini'nin 55. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor'da 63. dakikada oyuna giren Andreas Cornelius bir dakika sonra Bruno Peres'in ortasında kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Trabzonspor golden sonra baskısını arttırsa da golü bulan taraf Roma oldu. Konuk ekip 81. dakikada Shomurodov'un golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla 2-1 sona erdi.
 
Karşılaşmanın rövanşı gelecek hafta Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
 
TRABZONSPOR 1 - 2 ROMA
 
GOLLER:  55' Pellegrini, 64' Cornelius, 81' Shomurodov
 
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.
 
ROMA: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Randers - Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Herkes onu izledi, şov yaptı... Randers - Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Herkes onu izledi, şov yaptı...
Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe için tek engel! Transferde son dakika haberleri: Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray...Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe için tek engel! Transferde son dakika haberleri: Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray... Senegalli golcü Demba Ba'dan şaşırtan karar! Sadece 48 dakika...Senegalli golcü Demba Ba'dan şaşırtan karar! Sadece 48 dakika... Sergen Yalçın istedi milli yıldız Beşiktaş'a 'evet' dedi! Transfer görüşmeleri resmen başladı...Sergen Yalçın istedi milli yıldız Beşiktaş'a 'evet' dedi! Transfer görüşmeleri resmen başladı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.