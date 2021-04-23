Trabzonspor 10 yıl sonra 'oh' çekti! Hugo ve Edgar Ie...

Özellikle İtalyan ve Fransız takımlarının, Trabzonspor'un savunmacılarına büyük ilgisi var. Bazı ekiplerin direkt Trabzonspor'la temas kurduğu, bir kısmının ise menajerler vasıtasıyla nabız yokladığı öğrenildi. Yönetim ise Hugo ile Edgar Ie'yi isteyenlere net bir cevap verdi: "İkisini de satmıyoruz. Ne şimdi ne sezon sonu teklif getirmeyin." (Sabah)