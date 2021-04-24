Trabzonspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-0 yenerek, 5 hafta aradan sonra galip geldi.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 18:14
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor Abdülkadir Parmak'ı kadro dışı bıraktı Borussia Dortmund'dan Uğurcan Çakır bombası! Trabzonspor Ezgjan Alioski ile masaya oturdu Süper Lig'de 37.hafta hakemleri açıklandı Trabzonspor 10 yıl sonra 'oh' çekti! Hugo ve Edgar Ie...

6. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın kaleye gönderdiği etkisiz vuruşta,  kaleci Viviano topu bacaklarının arasından kaçırdı. Çizgi önünde Fatih Kuruçuk,  tehlikeyi uzaklaştırdı.
 
8. dakikada Salibur'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci  Uğurcan Çakır sol üst köşesine gelen topu kornere çeldi.
 
12. dakikada Berat Özdemir'in şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu  topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla  pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.
 
15. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci  Viviano'nun ters köşesinden filelere yolladı: 1-0.
 
17. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Viviano  topu kornere çeldi.
 
36. dakikada Baker'in ara pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in karşı  karşıya vuruşunda, kaleci Viviano topu kornere gönderdi.
 
37. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde  Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, arka direkteki Djaniny'in dokunamadığı top direğin  yanından auta çıktı.
 
39. dakikada Efe Tatlı'nın ceza yayı üzerinden sert sutunda, kaleci  Uğurcan Çakır topu kontrol etti.
  
Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.
 
52. dakikada Biglia'nın ara pasında sağ taraftan Serhat Ahmetoğlu,  topu altı pas içindeki Mevlüt Erdinç'in önüne aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu  topu, Uğurcan Çakır çıkardı.
 
55. dakikada Mevlüt Erdinç'in soldan ortasında, arka direkte  Salibur'un gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelerek gol izni  vermedi.
 
65. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun hatalı geri pasında topla buluşan  Djaniny, kaleci Viviano'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
 
67. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda,  kaleci Viviano topu uzaklaştırdı.
 
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo-mavililer, maçtan 2-0'lık  galibiyetle ayrıldı.
 
 
 
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu
 
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar (Dk. 46 Hosseini),  Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Yusuf Sarı (Dk. 61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme  (Dk. 90 2 Safa Kınalı), Djaniny (Dk. 89 Abdülkadir Ömür)
 
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic (Dk. 46  Campi), Jimmy Durmaz (Dk. 29 Ndao), Efe Tatlı, Biglia (Dk. 64 Bertolacci), Serhat  Ahmetoğlu, Aksel Aktaş (Dk. 72 Lens), Salibur, Mevlüt Erdinç (Dk. 63 Borini)
 
Goller: Dk. 15 (penaltıdan) ve 65 Djaniny (Trabzonspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 27 Marlon (Trabzonspor), Dk. 49 Campi, Dk. 69 Fatih  Kuruçuk, Dk. 90 4 Borini (Fatih Karagümrük)
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Süper Lig Trabzonspor Fatih Karagümrük
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fatih Terim komple bir takımı gönderiyor Galatasaray'ın içi boşalıyor! 11 ayrılık Fatih Terim komple bir takımı gönderiyor Galatasaray'ın içi boşalıyor! 11 ayrılık
Emre Belözoğlu'na bir yardımcı daha! Fenerbahçe pro-lisans sorununu Şenol Çorlu ile hallettiEmre Belözoğlu'na bir yardımcı daha! Fenerbahçe pro-lisans sorununu Şenol Çorlu ile halletti Galatasaray'da ayrılık! Martin Linnes Yunanistan'a gidiyorGalatasaray'da ayrılık! Martin Linnes Yunanistan'a gidiyor Beşiktaş, Galatasaray derken Salih Uçan Trabzonspor'da!Beşiktaş, Galatasaray derken Salih Uçan Trabzonspor'da!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.