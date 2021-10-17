Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 1

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan dev karşılaşmada Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo Mavili ekip 3-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'nin golü 3. dakikada Rossi'den gelirken Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada frikikten ve 87. dakikadan penaltıdan Bakasetas ile 90'da Yusuf Sarı kaydetti. Fenerbahçe'de Güney Koreli stoper Kim Min Jae 23. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 19 puanda kalırken Trabzonspor 21 puana yükseldi ve Süper Lig'de zirveye yerleşti. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! Hızlı gelişen Trabzonspor atağında 90'GOL! Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abd ülkadir ceza sahası ön çizgisinden pasını sağ taraftaki Cornelius'a aktardı. Cornelius'un vuruşunda Altay gole izin vermedi. Altay'dan dönen topa ceza yayı üzerinden vuran Yusuf Sarı topu ağlara gönderdi.Gol - Yusuf Sari

87' GOL! Bakasetas, penaltı atışını gole çevirdi.Gol - Anastasios Bakasetas 86' VAR incelemesinin ardından Szalai sarı kart gördü.Sarı Kart - Attila Szalai 85' Hakem VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösteriyor.

80' Yusuf'un sağ kanattan içeri ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa vuran Djaniny'nin pozisyonunda topu Tisserand karşıladıç 77' Sol kanatta hareketlenen Yusuf sıfıra inmek istedi ancak Osayi-Samuel izin vermedi. 75' Rossi yerini Tisserand'a bıraktı.Diego Rossi - Marcel Tisserand 75' Sosa, Mesut'un yerine oyuna girdi.Mesut Özil - José Sosa 73' Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında savunmanın yaptığı ters vuruşta top kornere çıktı.

69' Berat yerini Siopis'e bıraktı.Berat Özdemir - Manolis Siopis 68' Gervinho oyundan çıktı yerine Cornelius oyuna girdi.Gervinho - Andreas Cornelius 67' Gervinho'nun sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir vuruşunu yaptı. Abdülkadir'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 64' Trabzonspor oyunun kontrolünü eline almasına rağmen kapanan Fenerbahçe savunmasını geçmekte zorlanıyor. Valencia sarı kartı gördükten sonra yerini 62'Valencia sarı kartı gördükten sonra yerini Serdar Dursun 'a teslim etti.Enner Valencia - Serdar Dursun 61' Edgar Ie'de sarı kart gören isim.Sarı Kart - Edgar Ié 61' Hakem Valencia'ya sarı kart gösterdi.Sarı Kart - Enner Valencia 61' Valenia ve Edgar girdikleri mücadele sonucu tartışmaya girdileri.

60' Fenerbahçe, Trabzonspor kalesine hiç atak yapamıyor. 58' Ceza sahası dışında kaleye uzak noktadan şansını denedi. Berat'ın sert şutunda top yandan dışarı çıktı. 55' Bakasetas ceza sahası dışının sağ çaprazından yaptığı vuruşta top doğrudan Altay'ın kucağına gitti. 54' Trabzonspor oyunun kontrolünü eline almış durumda. 51' Bruno Peres mücadeleye devam edemedi ve yerini Dorukhan'a bıraktı.Bruno Peres - Dorukhan Toköz 50' Bruno Peres sakatlık yaşıyor. 49' Bordo-Mavililer 1 dakikadır hız kesmeden pas yapıyor. 48' Trabzonspor orta sahada top çeviriyor.

46' Trondsen, Denswil'in yerine ikinci yarıda sahada.Stefano Denswil - Anders Trondsen 46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. 45' Bakasetas sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Vitor Hugo'nun ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 45' İlk yarının sonunda 4 dakika daha oynanacak. 43' Sakatlık yaşayan Nwakaeme yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.Anthony Nwakaeme - Yusuf Sari

40' Bruno Peres sol kanattan içeri ortaladı. Novak kafayla uzaklaştırdı. 38' Gustavo hakeme itirazdan sarı kart gördü.Sarı Kart - Luiz Gustavo 37' Crespo sakatlık yaşıyor. Hakem faul kararı vermedi. Fenerbahçeli futbolcuların hakeme itirazı var. 33' Her iki takımda bu dakikalarda rakip savunmayı geçmekte zorlanıyor.

30' Beraberlik golünün ardından maçta tempo arttı. 28' Peres sol kanattan içeri ortaladı. Savunmada Szalai, topu uzaklaştırdı. 25' GOL! Ceza yayının solundan serbest vuruşu kullanan Bakasetas, doğrudan kaleyi düşündü. Altay topu yakalamasına rağmen çizgiyi geçmesine engel olamadı.Gol - Anastasios Bakasetas 24' Serbest vuruşu Bakasetas kullanacak.

24' Serbest vuruşu Bakasetas kullanacak. 23' Min-Jae Kim, Djaniny ceza sahasına girerken çizgi üstünde yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.İkinci Sarı - Min-jae Kim 20' Ceza sahasının solunda topla buluşan Bakasetas çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan az farla dışarı çıktı.

18' Osayi ayağa kalktı ve karşılaşma yeniden başladı. Nwakaeme ile ikili mücadeleye giren Osayi Samule sakatlandı. 16'Nwakaeme ile ikili mücadeleye giren Osayi Samule sakatlandı. Sağlık ekipleri sedyeyle oyun alanında. 14' Min-Jae Kim, Gervinho'ya yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Min-jae Kim 13' Nwakaeme sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Altay kaleden çıktı ve topu kontrol etti. 11' Karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor.

10' Valencia sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi sahada. 9' Abdülkadir pasını sol kanattan koşu yapan Gervinho'ya aktarmak istedi. Gervinho'dan önce Ferdi araya girerek topu uzaklaştırdı. 7' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

3' Fenerbahçe 1-0 öne geçti.Gol - Diego Rossi 1' Nwakaeme pasını Djaniny'ye aktardı. Djaniny, topu altı pasın içinden kale önüne aktardı. Arka direkte Gervinho'nun vuruşunda top Novak'tan geri döndü.

İLK 11'LER!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny.

FENERBAHÇE: Altay, Novak, Szalai, Min-Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Valencia