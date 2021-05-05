Trabzonspor 3 milyon euro'ya almadı şimdi 20 milyon euro

Trabzonspor'un eski oyuncusu Theo Bongonda, Türkiye'den ayrıldıktan sonra sergilediği performansla yükselişini sürdürüyor. Belçika'da Genk forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun talipleri günden güne artarken kendisi için 20 milyon Euro'luk bir bonservis talep ediliyor.

Trabzonspor'da yarım sezon kalmıştı

2017-18 sezonu başında Trabzonspor , Bongonda'yı İspanyol ekibi Celta Vigo'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Yapılan kiralama anlaşmasına göre oyuncunun sezon sonunda geçerli olacak 3 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyordu. Fakat devre arasında yollar ayrıldı. Trabzonspor, oyuncuyla karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmesini feshetmişti.

2017-18 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor ile 2'si kupada olmak üzere toplam 6 maça çıkan Bongonda, toplam 214 dakika süre alırken 2 gol atmayı başarmıştı.

Belçika'da kendini buldu

Trabzonspor'dan devre arasında ayrılan Bongonda, sonrasında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralandı. Başarılı performansı sonrası Zulte Waregem, sezon sonunda 1.6 milyon Euro karşılığında Bongonda'nın bonservisini almıştı. Buradaki başarılı performansını sürdüren Bongonda, 2019'da ise 7 milyon Euro karşılığında Genk'e transfer oldu.