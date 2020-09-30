Trabzonspor'a bir golcü daha! Görüşmeler başladı...

Sörloth'un ayrılışı sonrası forvete Benik Afobe'yi transfer eden Trabzonspor, hücum hattına bir takiviye daha yapmak istiyor. Bordo-Mavililer'in Anderlecht'in golcüsü Landry Dimata için görüşmelere başladığı belirtildi.

30 Eylül 2020 Çarşamba - 21:57
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Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferi sonrası Benik Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer'in Anderlecht'in golcüsü Landry Dimata için görüşmelere başladığı belirtildi.
 
Sacha Tavolieri'nin ilk verdiği habere göre Trabzonspor'un Anderlecht'e yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif, Belçika ekibi tarafından kabul edilmişti. Sonrasında bilgiye ilişkin bir güncelleme belirten Tavolieri, Trabzonspor'un teklif yaptığını fakat bunun 4 milyon Euro olmadığını ve kulüpler arasındaki görüşmelerin de sürdüğünü aktardı.
 
23 yaşındaki Belçikalı golcü, 2017'de Oostende'den Alman ekibi Wolfsburg'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuş 2019'da ise 5 milyon Euro karşılığında Anderlecht ile Belçika'ya geri dönmüştü.

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