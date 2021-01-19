Trabzonspor'a büyük şok! Abdülkadir Ömür sakatlandı

19 Ocak 2021 Salı - 22:36
Trabzonspor'da 26'ncı dakikada orta sahada Ömer Ali Şahiner'in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abd
ülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir'in yerine 27'nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu. Soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapılan ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'e burada röntgen çekildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken en az 3 ila 4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Abdülkadir Ömür'ün sezonu kapattığı öğrenildi. Oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor
maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur." ifadelerini kullandı. Çelik, futbolcunun tedavisine ilişkin gerekli planlamanın yapıldığını kaydetti.