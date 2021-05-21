Trabzonspor'a Cornelius şoku!

1.8 milyon euro...

Toplamda 1.8 milyon euroya kadar çıkan bordo-mavili yönetim, “Şartlarımız belli. Daha üstüne çıkmayacağız” mesajını iletti. Eğer Cornelius’un menajeri isteklerinde geri adım atarsa, önümüzdeki hafta görüşmeler tekrar başlayacak. Fırtına’nın hedefi, Abdullah Avcı’nın çok istediği golcüyü Haziran ayında bitirmek.