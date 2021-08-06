Trabzonspor'a Okay Yokuşlu piyangosu

Watford'a transferi eli kulağında olan Okay Yokuşlu Trabzonspor'a 500 bin sterlin kazandıracak.

06 Ağustos 2021 Cuma - 15:01
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İngiltere Premier Lig takımları Watford ve Wolverhampton Wanderers, Celta Vigo'nun Türk orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun imzasını için yarışıyor.
 
Geçen sezonun ikinci yarısını West Brom'da kiralık olarak geçiren Türk futbolcu, Premier Lig'de 16 maça çıktı .
 
O zamandan beri birkaç kulüple bağlantılı. Watford ve Wolves artık hizmetlerini Celta'dan almakla ilgileniyor. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kaldı. 5 milyon sterkin karşılığında Premier Lig'de yeniden oynayabilir.
 
Eğer beklendiği gibi 5 milyon sterlin'lik satış gerçekleşirse Trabzonspor yapılan anlaşma gereği yüzde 10 yani yaklaşık 500 bin sterlin kazanacak.

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Etiketler: okay yokuşlu trabzonspor watford
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