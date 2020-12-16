Trabzonspor'a piyango! 2 milyon euro verdiler

Fransız kulübü St. Etienne Trabzonspor'da oynayan Edgar İe için 2 milyon euro teklif etti.

16 Aralık 2020 Çarşamba - 8:51
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Geldiği sezon Feyenoord'a kiralanan 26 yaşındaki stoper bu yıl kadroda tutuldu. Bordo-mavili ekibin tecrübeli savunmacısına teklifler de gelmeye başladı. Karadeniz ekibinin maçlarına scout ekibini yollayan Saint Etienne'in ilk teklifini sunduğu öğrenildi. Fransız temsilcisi, Edgar İe için bordo-mavili kulübe 2 milyon euro önerdi. Trabzonspor, bu öneriyi düşük buldu. Başka Fransız kulüplerinin de radarında olan 26 yaşındaki oyuncu için bu rakamın iki katını istedi.
 
FRANSA'YI İSTİYOR
 
Edgar İe'nin de Fransa'dan gelen teklifler karşısında heyecanlandığı belirtildi. Tecrübeli stoper, Trabzonspor'u da memnun edecek bir teklif gelmesi halinde kariyerini Fransa'da sürdürmeyi planladığı öğrenildi.
 
SADECE 2 GOL YEDİ
 
Bordo-mavililer, kulübede Eddie Newton varken ligin en fazla gol yiyen takımlarından biriydi. İngiliz hoca sonrası 5 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda kalesinde sadece 2 gol görerek ligin en başarılısı olmayı başardı.
 
 
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Etiketler: edgar ie trabzonspor st etienne
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