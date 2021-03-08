Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Alanyaspor ile son derece kritik bir maça hazırlanan Trabzonspor Djaniny Semedo sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

08 Mart 2021 Pazartesi - 14:10
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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Bordo Mavili ekipte şok bir sakatlık yaşandı. Tecrübeli futbolcu Djaniny Semedo'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldığı belirtildi. 
 
Kulüp doktoru açıkladı
 
Kulüp doktrou Op. Dr. Hakan Çelik, Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, “Oyuncumuzun yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz, maç kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.

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Etiketler: trabzonspor Djaniny Semedo
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