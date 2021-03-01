Trabzonspor'a Vitor Hugo'dan şok haber

Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'nun burun kemiğinde kırık.

01 Mart 2021 Pazartesi - 13:29 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 13:30
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, oyuncularımız Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
 
Hakan Çelik, “Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo’nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."

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Etiketler: vitor hugo trabzonspor
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