Trabzonspor Abdülkadir Parmak'ı kadro dışı bıraktı

Trabzonspor yönetimi Abdülkadir Parmak için kadro dışı kararı aldı.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 15:00
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Galatasaray maçında oyuna girmek istemediği için Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak için açıklama geldi.
 
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.
 
26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray maçında oyuna girmek istemediği ve bu nedenle böyle bir karar alındığı ortaya çıktı. Abdülkadir Parmak, bu sezon 28 maçta forma giyerken gol ya da asistle skor katkısı yapamadı.

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Etiketler: abdülkadir parmak trabzonspor
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