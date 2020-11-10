Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi.

10 Kasım 2020 Salı - 13:43 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 15:36
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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
 
Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla 2.5 yıllığına anlaştığını ve toplamda 20 milyon TL garanti ücret ödeneceğini borsaya bildirdi.
 
 
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
 
Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
 
Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;
 
2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,
 
2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,
 
2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
 
Kamuoyuna duyurulur.
 

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Etiketler: abdullah avcı trabzonspor
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