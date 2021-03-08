Trabzonspor - Alanyaspor (CANLI ANLATIM)

08 Mart 2021 Pazartesi - 15:38
| Son Güncelleme : 08 03 2021 - 16:23
18'Kadzior'un ceza sahası dışından şutunda Berat'tan seken top kornere gitti.
18'Kadzior'un sağ kanattan arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda hakem, Moubandje'nin Uğurcan'a faul yaptığını tespit etti.
17'Kadzior'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Nwakaeme topu karşıladı.
16'Salih'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Juanfran'ın ortası savunmadan sekip kornere gitti.
14'Trabzonspor orta sahada pas yaparak oyun
u rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.
12'Sağ kanattan bindiren Juanfran'ın ortasında Marlon'dan seken top kornere gitti.
12'Sağ kanattan Salih'in kullandığı köşe vuruşunda Afobe topu uzaklaştırdı.
11'Oyun sık sık faul düdükleri ile duruyor. Bu da şu ana kadar temponun artmasının önüne geçti.
9'DİREKTEN DÖNDÜ! Sol kanattan ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta Baker'ın uzaklaştırmak istediği top Salih'in önünde kaldı. Salih harika bir aşırtma vuruşla topu kaleye gönderdi. Ama üst direk gole izin vermedi.
7'Alanyaspor pas yaparak oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.
4'Trabzonspor ilk dakikalarda ön alanda baskı yaparak Alanyaspor'un savunmadan pasla çıkmasını engellemeye çalışıyor.
2'İki oyuncunun da tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden başladı.
1'Serkan Kırıntılı, kendisine atılan geri pasta topu uzaklaştırmak isterken baskı yapan Afobe ile çarpıştı. İki oyuncu da sakatlık geçiriyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında çıkışını sürdürmek isteyen Trabzonspor
sahasında Aytemiz alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Medical Park
Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Suat Arslanboğa
yönetiyor.
3 İSİM SINIRDA
Trabzonspor'da 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak'ı gereksiz karta karşı uyardı. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor
mücadelesinde forma giyemeyecekler.
DJANINY SAKATLANDI
Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı bildirildi.
TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa Pektemek