Trabzonspor - Alanyaspor (CANLI ANLATIM)

18'Kadzior'un ceza sahası dışından şutunda Berat'tan seken top kornere gitti.

18'Kadzior'un sağ kanattan arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda hakem, Moubandje'nin Uğurcan'a faul yaptığını tespit etti.

17'Kadzior'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Nwakaeme topu karşıladı.

16'Salih'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Juanfran'ın ortası savunmadan sekip kornere gitti. 14'Trabzonspor orta sahada pas yaparak oyun u rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.

12'Sağ kanattan bindiren Juanfran'ın ortasında Marlon'dan seken top kornere gitti.



12'Sağ kanattan Salih'in kullandığı köşe vuruşunda Afobe topu uzaklaştırdı.



11'Oyun sık sık faul düdükleri ile duruyor. Bu da şu ana kadar temponun artmasının önüne geçti.