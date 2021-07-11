Trabzonspor Alioski'nin nazına dayanamadı

Bordo-Mavililer, sol bek transferinde gaza bastı. 18 Temmuz ’daki 3. etap kampına kadar bu işi çözmek isteyen Trabzonspor ’da, 1 numaralı hedef Alioski’ydi. Ancak Kuzey Makedonyalı futbolunun menajeriyle bir türlü orta yol bulanamadı. 1.2 milyon Euro artı 300 bin Euro imza parası teklifiyle masaya oturan yönetim, bu rakamı 100’er bin Euro artırarak en son 2 milyon Euro seviyesine çıktı.

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki yıldıza en iyi teklif sunan Trabzonspor, artık olumlu cevap beklerken, Alioski’nin menajeri yine süreci uzatınca rest çekildi. Trabzonspor, listedeki bir diğer isim Dalbert’e yöneldi. Bu hamleyle Alioski cephesine, “Tek hedefimiz siz değilsiniz” mesajı verilirken, Dalbert konusunda görüşmeler başladı, ciddi şekilde mesafe alındı.

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