Trabzonspor Alioski'nin nazına dayanamadı

Alioski ile ilgilenmesine rağmen Makedon futbolcunun menajeriyle ortak noktada buluşamayan Trabzonspor Dalbert'i gündemine aldı.

11 Temmuz 2021 Pazar - 11:14
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor Dalbert için atağa geçti Trabzonspor'un Mert Günok planı ortaya çıktı Trabzonspor'dan flaş Ekuban açıklaması Sörloth'un maaşı şok etti! Galatasaray'ın peşinden koştuğu Mert Çetin'e Trabzonspor talip oldu

Bordo-Mavililer, sol bek transferinde gaza bastı. 18 Temmuz’daki 3. etap kampına kadar bu işi çözmek isteyen Trabzonspor ’da, 1 numaralı hedef Alioski’ydi. Ancak Kuzey Makedonyalı futbolunun menajeriyle bir türlü orta yol bulanamadı. 1.2 milyon Euro artı 300 bin Euro imza parası teklifiyle masaya oturan yönetim, bu rakamı 100’er bin Euro artırarak en son 2 milyon Euro seviyesine çıktı.
 
Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki yıldıza en iyi teklif sunan Trabzonspor, artık olumlu cevap beklerken, Alioski’nin menajeri yine süreci uzatınca rest çekildi. Trabzonspor, listedeki bir diğer isim Dalbert’e yöneldi. Bu hamleyle Alioski cephesine, “Tek hedefimiz siz değilsiniz” mesajı verilirken, Dalbert konusunda görüşmeler başladı, ciddi şekilde mesafe alındı.
 
İTALYA BASINI DA YAZIYOR
 
Özellikle İtalya basını, Bordo-Mavililer’in Dalbert’i transfer etmeye çok yakın olduğunu yazıyor. Trabzonspor, geçen sezon Rennes’de kiralık forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı yıldızı, opsiyonlu kiralama formülüyle İnter’den transfer etmek amacında.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: dalbert alioski trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Disiplinsiz tavırları nedeniyle satış listesine kondu Fenerbahçe transfer için masaya oturdu Disiplinsiz tavırları nedeniyle satış listesine kondu Fenerbahçe transfer için masaya oturdu
Yıldız futbolcu gemileri yaktı! 'Bırakın beni Galatasaray'a gideyim'Yıldız futbolcu gemileri yaktı! 'Bırakın beni Galatasaray'a gideyim' Kulüpler Birliği toplantısında olay! 'Siz evrakları okumadan mı imzalıyorsunuz?'Kulüpler Birliği toplantısında olay! 'Siz evrakları okumadan mı imzalıyorsunuz?' Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! 5 milyon euro + futbolcuFenerbahçe transferde bombayı patlattı! 5 milyon euro + futbolcu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.