Trabzonspor - Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçında Trabzonspor ile Ankaragücü, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

20 Mart 2021 Cumartesi - 18:30 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 19:55
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MAÇTAN DAKİKALAR
 
45' Sağ kanattan gelen ortada önce Lobzhanidze, ardından Endri Çekiçi'nin vuruşlarında kaleci Uğurcan muhteşem iki kurtarışa imza attı.
39' Kenarda itirazlarını sürdüren Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a sarı kart çıktı.
37' Ankaragücü'nde kaleci Friedrich sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kaleye Korcan Çelikay geçti.Ricardo Friedrich - Korcan Celikay
29' Savunmadan kaptığı topla ceza sahasına giren Djaniny, kaleciden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.Gol - Djaniny
28' Sol kanattan gelen ortada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Djaniny topu Ekuban'a aktardı. Ekuban'ın dönerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.Gol - Caleb Ekuban
25' İbrahim Akdağ penaltıda topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.Gol - Ibrahim Akdag
24' Endri Cekici'nin ceza sahası dışından şutunda ceza sahası içinde topla buluşan Geraldo, Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
23' Nwakaeme'nin uzun pasında kaleciyle kaleciyle karşı karşıya kalan Ekuban, topu ayağından fazla açınca top kaleci Friedrich'te kaldı.
15' Golün ardından Trabzonspor baskılı oyununu sürdürüyor.
7' Sağ kanattan içeri giren Djinany'nin vuruşunda kaleciden seken topu kale önünde Ekuban ağlara gönderdi.Gol - Caleb Ekuban
 
İLK 11'LER
 
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
 
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pinto, Sarlija, Kulusic, Atila, İbrahim, Endri, Geraldo, Paintsil, Lobzhanidze, Börven.

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