Trabzonspor artık tek hedef Türkiye Kupası!

21 Temmuz 2020 Salı - 8:39
Ligde son 6 maçta 1 galibiyet alabilen ve bu süreçte şampiyonluğu Başakşehir
’e veren Trabzonspor
için Türkiye Kupası olmazsa olmaz hale geldi. Fırtına, Alanya
spor ile 29 Temmuz
Çarşamba günü saat 21.30’da İstanbul
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Bordo-Mavili futbolcular, bu maçı mutlaka kazanıp, taraftarlara böyle bir sezonda kupa sevinci yaşatmak amacında. Sadece taraftarlar değil, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim de hem teknik heyet hem de oyunculardan kupa bekliyor.
10 sene sonra
Öyle ki sezon başından bu yana ödemeler dahil hiçbir konuda sorun çıkmasına izin vermeyen Trabzonspor Yönetimi, bu çabanın karşılığında kupa istiyor. Trabzonspor, en son 2010’da Türkiye Kupası’nı kazanmış, Şanlıurfa
’daki finalde Fenerbahçe’yi devirmişti. Bordo-Mavililer, 10 yıl sonra tekrar bu hedefe ulaşırsa, Alanyaspor’dan bir anlamda ligin de rövanşını alacak. Hatırlanacağı üzere 28. haftada Alanya’da son dakika golüyle 2-2 biten maçta olaylar çıkmış, şampiyonluk yarışında en büyük yara o karşılaşmada alınmıştı.
Takıma izin yok
Konyaspor karşısında alınan 4-3’lük yenilginin ardından takıma izin verilmedi. Bordo-Mavililer, ligin 34. haftasında Kayserispor
ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına hemen başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sabah
yapılan idmanda oyuncuların moralsiz görüntüsü dikkat çekti.