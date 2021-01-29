Trabzonspor Bakasetas bombasını patlattı! 4 milyon euro...

Trabzonspor, Alanyaspor'da oynayan orta saha oyuncusu Bakasetas'ı 3 milyon euro + 1 milyon euro bonuslarla birlikte kadrosuna kattı.

29 Ocak 2021 Cuma - 11:20 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 11:26
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1,5 yıldır Süper Lig’de oynadığı futbolla parmak ısırtan ve hem Erol Bulut’un Fenerbahçe’sinde hem de Galatasaray’ın transfer listesinde olan Tasos Bakasetas Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

BAKASETAS ALANYASPOR'DA 700 BİN EURO KAZANIYORDU

Geçtiğimiz sezon 43 maçta 14 gol 7 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken, bu sezon ise kaldığı yerden (18 maç 7 gol 2 asist) devam eden Bakasetas’ın Trabzonspor’a transfer olduğu belirtilirken, Yunan orta sahanın bu anlaşmadan 1,3 milyon Euro maaş alacağı bildirildi.

BAKASETAS'IN YANINDA HULK!

33 kez Yunanistan Milli Takımı’nda görev alan Bakasetas için Trabzonspor’un 3 milyon Euro + 1 milyon Euro bonuslarla birlikte 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedilirken, anlaşmanın bugün resmiyet kazanacağı öğrenildi. Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir bombasını patlatan ‘Karadeniz Fırtınası’nın’ Bakasetas’la ikinci sürprizini yaptığı anlaşılırken, iki gün önce Süper Kupa’yı kaldıran bordo mavililerin Brezilyalı yıldız Hulk’la da yakından ilgilendiği vurgulandı.
 

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Etiketler: bakasetas trabzonspor alanyaspor
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