Trabzonspor Bakasetas'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Bakasetas için Alanyaspor'a 3 milyon euro ödeyecek.

30 Ocak 2021 Cumartesi - 15:10
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Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yere verildi;
 
"Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 3.000.000.-EUR ödenecektir.
 
Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.
 
Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
 
2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,
 
2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
 
2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
 
2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
 
Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.
 
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.
 
Kamuoyuna duyurulur.
 
Saygılarımızla.

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Etiketler: bakasetas trabzonspor
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