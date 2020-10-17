Trabzonspor - Başakşehir: 0 - 1

MAÇTAN DAKİKALAR

45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

34' Visca'nın pasında sağ kanatta topu alan Rafael arka direkteki Deniz'i düşündü ama uzun pasında top auta çıktı.

40' Baker'ın pasında ceza sahası dışında topu alan Kamil Ahmet yerden bir şutla şansını denedi ama top Epureanu'dan geri döndü.

32' İrfan Can, ceza sahasına yönelirken çizgi üzerinden vuruşunu yaptı ama top savunmadan geri geldi. Dönen topu yeniden alan İrfan Can, şut açısını bulup sol ayağıyla sağ köşeye düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

32' GOL! İrfan Can takımını 1-0 öne geçirdi.Gol - Irfan Can Kahveci

29' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Marlon'un ortasında Afobe kafayla topu arkasındaki Safa'ya indirdi. Onun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mert topu kornere çeldi.