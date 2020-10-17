Trabzonspor - Başakşehir: 0 - 1

17 Ekim 2020 Cumartesi - 19:02
| Son Güncelleme : 17 10 2020 - 20:15
Süper Lig'in 5. haftasında gözler Trabzonspor
-Başakşehir maçına çevrildi. Ligde geride kalan 4 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile hanesine 5 puan yazdırabilen bordo-mavililer, sahasında 1 puanla ligin son sırasında yer alan Medipol Başakşehir
'i ağırlıyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
52' Trabzonspor'da Safa Kınalı sarı kart gördü.Sarı Kart - Safa Kinali
48' Visca'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.
45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.
40' Baker'ın pasında ceza sahası dışında topu alan Kamil Ahmet yerden bir şutla şansını denedi ama top Epureanu'dan geri döndü.
36'
Trabzonspor atağında Abd
ülkadir'in ara pasında savunma arkasına sarkan Afobe, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Mert'i geçemedi ama öncesinde kalkan bir ofsayt bayrağı var...
34' Visca'nın pasında sağ kanatta topu alan Rafael arka direkteki Deniz'i düşündü ama uzun pasında top auta çıktı.
32' İrfan Can, ceza sahasına yönelirken çizgi üzerinden vuruşunu yaptı ama top savunmadan geri geldi. Dönen topu yeniden alan İrfan Can, şut açısını bulup sol ayağıyla sağ köşeye düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.
32' GOL! İrfan Can takımını 1-0 öne geçirdi.Gol - Irfan Can Kahveci
29' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Marlon'un ortasında Afobe kafayla topu arkasındaki Safa'ya indirdi. Onun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mert topu kornere çeldi.
26'
Sağ kanattan son çizgiye inen Diabate, ortasını yapmak isterken topu oyun
alanı içinde tutamadı. Aut...
22' Maçta tempo düşmeye başladı bu bölümlerde. Başakşehir kendi yarı sahasında top çeviriyor.
20' Başakşehir bu dakikalarda topa daha fazla sahip olmaya başladı. Trabzonspor topu üçüncü bölgeye taşımakta güçlük çekiyor.
17' Rafael'in pasında sol kanatta topla buluşan Bolingoli'nin ortasında Demba Ba'yı aşan topu arka direkte Marlon karşıladı.
16' Abdülkadir'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Sefa'nın vuruşunda top Mert'te kaldı.
15' Bu dakikalarda maçta tempo yükseldi.
14' Başakşehir atağında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rafael'in şutu üstten auta çıktı.
12' Edgar Ie'nin hatalı pasında ceza sahası yayı üzerinde topu alan Rafael ceza sahasına sokulmak istedi ama kalesini terk eden Uğurcan'dan sıyrılamadı
10' Abdülkadir'in kullandığı serbest vuruşta Afobe penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaptı ama Mert üzerine gelen topu rahat bir şekilde kontrol etti.
8' Kullanılan köşe vuruşunda Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı.
7' Trabzonspor etkili geldi! Ceza sahası içinde önünü açan Abdülkadir'in şutu savunmadan döndü devamında ceza sahası dışında topu önünde bulan Baker'ın şutunu kaleci Mert kornere çeldi.
5' İlk 5 dakika geride kalırken maçta henüz etkili bir atak gelişmedi.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal
, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba.