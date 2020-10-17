Trabzonspor - Başakşehir maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Süper Lig'de yeni sezona iç sahadaki Beşiktaş yenilgisiyle başlayan Trabzonspor , sonrasındaki 3 maçtan 5 puan çıkartmayı başarmıştı. Orta sahadan Flavio cezalı, Abdulkadir Parmak koronavirüs karantinasında. Covid-19 testi negatif olsa da milli takım dönüşü kendini iyi hissetmediğini açıklayan Caleb Ekuban'ın oynaması beklenmiyor. Anthony Nwakaeme için maç saatini bekleyeceğiz. TD Eddie Newton'ın yeni transfer Vitor Hugo'ya sol stoperde, Djaniny Semedo'ya ise Nwakaeme'nin yetişememesi durumunda sol açıkta görev vermesi bekleniyor.

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir kabus gibi bir yeni sezon başlangıcı yaptı. İlk 4 haftada sadece 1 puan toplayabildiler, 21 takımlı ligin son sırasında yer alıyorlar ve henüz gol sevinci yaşayamadılar. İrfan Can Kahveci'nin cezası bitti ve takımdaki yerini alacak. Yeni transferler Deniz Türüç ve Giuliano'nun da ilk 11'de mücadeleye başlaması şaşırtıcı olmaz. Edin Visca 2014/15 sezonundan günümüze Trabzonspor'a karşı çıktığı 12 maçta 9 gole katkı (5 gol - 4 asist) yaptı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor, Şubat 2015'teki 3-2'lik galibiyetten bu yana Süper Lig'de Başakşehir'i evinde yenemiyor. (3 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk kez 4 maçlık gol atamama serisi yakaladı. Trabzonspor evinde oynadığı son 9 lig maçında kalesini gole kapatamadı.

- Maçın hakemi Bahattin Şimşek, son 2 sezonda yönettiği 7 Süper Lig maçında 33 kez sarı kartına başvururken 3'ü çift sarı karttan olmak üzere toplam 5 defa da kırmızı kart gösterdi.

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