Trabzonspor Berat Özdemir'siz çok eksik

Süper Lig'de son 4 haftada 8 puan kaybeden Trabzonspor zirve yarışından az da olsa uzaklaşırken, golsüz sona eren BB Erzurumspor maçında tüm gözler Berat Özdemir'i aradı.

Bordo-mavili takıma ara transfer döneminde gelmesine rağmen 11'in değişilmez ismi haline gelen 22 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle zorlu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakınca orta saha bir anda çöktü. Özellikle kadroda en çok topa sahip olan isimlerin başında gelen Berat'ın yerine o bölgede görev yapan Yunus Mallı-Abdülkadir Parmak ikilisi, genç futbolcunun rakamlarını zar zor yakalayabildi.

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Maç eksiği nedeniyle eski formuna bir türlü ulaşamayan Mallı, ikinci kez 11'de sahaya çıkarken 66 dakika şans buldu ve 28 kez topla buluştu. Özellikle savunma anlamında büyük eksiklik yaşayan tecrübeli futbolcu bir kez top kaptı, sadece üç ikili mücadeleye girerken ikisini kazandı.

Abdülkadir Parmak ise hücumda takımına bir şey veremezken Yunus Mallı'nın açığını az da olsa kapattı ve 11 ikili mücadelenin 8'inden galip çıktı. Bunun yanında Mallı'nın yerine oyuna giren Flavio, 72. dakikada takımının tek isabetli şutunu attı.