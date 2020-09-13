Trabzonspor - Beşiktaş

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

13 Eylül 2020 Pazar - 19:07 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 20:21
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Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geliyor.
 
TRABZONSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ (İlk yarı)
 
19' Trabzonspor topa daha fazla sahip olsa da şu ana kadar pozisyon üretemedi. Beşiktaş ise net bir topsuz oyun planıyla oynuyor. Ama onlar da şu ana dek kontratak fırsatı bulamadı.
14' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Guilherme'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.
11' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Ajdin Hasic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
8' Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol kanatta son çizgiden içeri çevirdiği ortasında Beşiktaş savunması topu kornere gönderiyor.
4' Karşılaşmada ilk dakikalar karşılıklı yapılan faullerle geçiyor
 
İLK 11'LER
 
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban
 
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin
 
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