Trabzonspor Birger Meling teklifini 2,5 milyon euro yaptı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı geçen sezon forma giyen Marlon'u yeterli bulmamıştı ve bu sebeple opsiyonu kullanılmamıştı. Trabzonspor şimdi yeni sol bekini arıyor. Gündeme birçok aday gelirken; Abdullah Avcı'nın gözdesi Birger Meling...

Nimes forması giyen Norveçli futbolcu için Karadeniz devi, Fransız temsilcisine rakam sormuştu. 4 milyon euro'luk cevabı fazla bulan idareciler bunun yarısını önermişti. Nimes de bu teklifi düşük bulmuş ve bu rakama Meling'i göndermeyeceklerini iletmişlerdi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın bu oyuncuda ısrar etmesi üzerine Nimes'e ikinci bir teklif götürdü. Rakam 500 bin euro daha artırıldı ve 2.5 milyon euro'ya çıkarıldı. Bu bordo-mavili ekibin son teklifi olacak.

Nimes bu rakamı kabul ederse Karadeniz temsilcisi daha önce menajerler aracılığı ile temas kurduğu oyuncuyla resmi görüşmelerini başlatacak. Nimes'in bu rakamı da düşük bulması halinde ise Trabzonspor masadan kalkacak.