Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker'i kiraladığını açıkladı

Trabzonspor, Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu Lewis Baker'i 1 sezonluğun bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı.

18 Eylül 2020 Cuma - 15:24
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Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Bordo mavililer, Fenerbahçe'ye transfer olan Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın yerine orta sahaya Chelsea'den Lewis Baker'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Bordo mavililer, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
 
İŞTE TRABZONSPOR'UN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker’in kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Chelsea Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Lewis Renard Baker ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır.
 
Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
 
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000.-EUR ödenecektir.
 
 

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Etiketler: Trabzonspor Chelsea Lewis Baker
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