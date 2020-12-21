Trabzonspor'da 15 milyon euro'luk dev teklif

Serie A ekiplerinden Roma, Uğurcan Çakır için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.

21 Aralık 2020 Pazartesi - 13:17
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Trabzonspor'un Milli kalecisi Uğurcan Çakır, Serie A ekibi Roma'nın transfer gündemine ilk sıradan gildi. İtalyan ekibi 24 yaşındaki Uğurcan için, Bordo-Mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Roma'nın gözden çıkardığı rakam ise; 15 milyon Euro.
 
İtalyan ekibi 23 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Pau Gomez'den memnun değil. Teknik direktör Fonseca'nın isteği doğrultusunda arayışa giren Roma'da gündemdeki ilk ismin Uğurcan Çakır olduğu öğrenildi.
 

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Etiketler: roma uğurcan çakır trabzonspor
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