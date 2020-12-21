Trabzonspor'da 15 milyon euro'luk dev teklif

Trabzonspor'un Milli kalecisi Uğurcan Çakır, Serie A ekibi Roma 'nın transfer gündemine ilk sıradan gildi. İtalyan ekibi 24 yaşındaki Uğurcan için, Bordo-Mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Roma'nın gözden çıkardığı rakam ise; 15 milyon Euro.

İtalyan ekibi 23 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Pau Gomez'den memnun değil. Teknik direktör Fonseca'nın isteği doğrultusunda arayışa giren Roma'da gündemdeki ilk ismin Uğurcan Çakır olduğu öğrenildi.