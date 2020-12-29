Trabzonspor'da 2 transfer kararı

Trabzonspor yönetimi, Ocak ayında takıma 2 takviye yapacak.

29 Aralık 2020 Salı - 7:37
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Göreve gelmesinin ardından Trabzonspor’da değişim için çaba gösteren ve kendine ait bir oyun felsefesi kabul ettirmek isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, eldeki malzemeyle en iyiyi yapmak için mücadele ediyor. Transfer dönemi yaklaşırken, yönetimle sürekli görüşme halinde olan tecrübeli teknik adamın, transferde orta sahaya iki isim almayı öğrenildi. Göreve gelmesinin ardından Trabzonspor’da değişim için çaba gösteren ve kendine ait bir oyun felsefesi kabul ettirmek isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, eldeki malzemeyle en iyiyi yapmak için mücadele ediyor. Transfer dönemi yaklaşırken, yönetimle sürekli görüşme halinde olan tecrübeli teknik adamın, transferde orta sahaya iki isim almayı öğrenildi.
 
Bordo-mavili ekipteki kadro yapısını değerlendiren Avcı’nın, öncelikli olarak mevcutlar arasından bir değerlendirme yaptığı, bunun sonrasında hedefini orta saha olarak belirlediği ortaya çıktı. Listenin ilk sırasına “6 numara” transferini yerleştiren Abdullah Avcı’nın, bunun dışında ofansif bir orta saha daha alarak transferi kapatacağı ifade edildi. Yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde savunma ve forvet bölgesinde yeterince isim bulunduğunu dile getiren Avcı’nın, bu nedenle sadece orta saha üzerine yoğunlaşacağı belirtildi. Savunma ile forvet bölgesindeki pas bağlantısının olmamasına vurgu yapan deneyimli çalıştırıcının öncelikle bu sorunu ortadan kaldırarak iki bölgeye de yardım götüreceği dile getirildi.
 

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Etiketler: trabzonspor abdullah avcı transfer
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