Trabzonspor'da 3 imza birden! '3'te 1 fiyatına bize geldi'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yeni transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunus Mallı'ya övgü yağdıran Ağaoğlu, "Gençlerbirliği'ne teşekkür ediyoruz. Berat bir duruş sergiledi. Trabzonspor 'da oynama isteğini dile getirdi. Bu da transferini oldukça kolaylaştırdı. Yunus Mallı, hocamızın istediği bir oyuncuydu. Hocamızın çok yakından tanıdığı bir isim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir paradan fedakârlık etti. Neredeyse 3'te 1 rakamına Trabzonspor'a gelmeyi kabul etti.

"Çok karakterli, ahlaklı, spor etiği ile yoğrulmuş 3 atlet transfer ettik"

Biz 3 futbolcu almadık. Futbol bir kabiliyet oyunu. Ama iyi bir oyuncu olmak için daha fazlasına ihtiyacınız var. Çok karakterli, ahlaklı, spor etiği ile yoğrulmuş 3 atlet transfer ettik.

"Bakasetas için Alanyaspor Başkanı'na teşekkür ederim"