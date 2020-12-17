Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor 'da Stiven Plaza, Diabate ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı kaldı. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçında üç isme de ilk 11'de yer verirken Bilal ve Plaza'yı devre arasında, Diabate'yi ise 72. dakikada kenara almıştı. Plaza, Diabate ve Bilal'in formsuz ve isteksiz görüntüleri nedeniyle kadro dışı kaldıkları öğrenildi.

Abdullah Avcı, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten sonrasında ise penaltılarda kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrasında kadroya yönelik eleştirilerde bulunmuş ve "Kadro mühendisliği ve sakatlıkların alternatifleriyle ilgili sorunlar var. Bugün itibariyle forvetim ilk kez oynadı ve ilk 45 dakika sonunda tekrar sakatlandı" ifadelerini kullanmıştı.