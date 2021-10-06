Trabzonspor'da 5 futbolcu Fenerbahçe maçında hazır olacak

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Parmak ve Koita'dan iyi haber geldi.

06 Ekim 2021 Çarşamba - 7:28
İLGİLİ HABERLER
Ferdi Kadıoğlu'ndan iki imza birden! Fenerbahçe 7 futbolcu milli hepsi çok formda! Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil açıklaması 8 haftada 8 farklı 11! Rotasyon ondan soruluyor Vitor Pereira: Devre arasında hepsini not alıyorum

Trabzonspor’da milli ara sonrası karşılaşacağı Fenerbahçe maçında sakat ve cezalı oyuncular takıma dönüyor. Bordo-mavililer, lider karşısına zirve hedefiyle maça tam kadro çıkmayı planlıyor.
 
Milli aranın ardından sarı-lacivertlileri konuk edecek olan bordo-mavililer, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başlayacak. Karadeniz ekibinde kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen iki stoper Hüseyin Türkmen ile Vitor Hugo, bu maçla birlikte takıma dönecek. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Dorukhan, Abdulkadir Parmak ile Koita’nın da milli arada tedavilerinin tamamlanıp takıma dahil olması bekleniyor.
 
4 kritik viraj
 
Trabzonspor, milli maçlar için verilen aranın ardından şampiyonluk yolunda çok zorlu bir dört maç oynayacak. 17 Ekim’de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan bordo-mavililer, 23 Ekim’de Göztepe deplasmanına çıkacak. Karadeniz derbisinde 29 Ekim’de Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, 6 Kasım’da Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu 4 kritik viraj, bordo-mavililerin geleceğini belirleyecek.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: trabzonspor fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ali Koç'un 'dünyanın her yerinde kırmızı kart' dediği pozisyona Uilenberg'dan akılalmaz yanıt! 'Tebrikler Yaşar Kemal Uğurlu' Ali Koç'un 'dünyanın her yerinde kırmızı kart' dediği pozisyona Uilenberg'dan akılalmaz yanıt! 'Tebrikler Yaşar Kemal Uğurlu'
Ahmet Nur Çebi 'Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir' dedi Sergen Yalçın hak verdi! Yıldız futbolcuya taviz yokAhmet Nur Çebi 'Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir' dedi Sergen Yalçın hak verdi! Yıldız futbolcuya taviz yok Ali Koç yalanladı ama... Kim Min-Jae'nin sözleşmesi ortaya çıktı! Koreli yıldız sezon sonunda transfer olursa Fenerbahçe...Ali Koç yalanladı ama... Kim Min-Jae'nin sözleşmesi ortaya çıktı! Koreli yıldız sezon sonunda transfer olursa Fenerbahçe... Özel hayatı her şeyi berbat ediyor! Fatih Terim Ç.Rize galibiyetinden sonra kararını verdi! Mostafa Mohamed ve Diagne...Özel hayatı her şeyi berbat ediyor! Fatih Terim Ç.Rize galibiyetinden sonra kararını verdi! Mostafa Mohamed ve Diagne...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.