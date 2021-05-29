Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak'a af çıktı

Trabzonspor'da hocası Abdullah Avcı ile görüşme yapan Abdülkadir Parmak affedildi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:39
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'dan Kwadwo Asamoah bombası Trabzonspor'da 5 ayrılık KAP'a bildirildi Trabzonspor Hamsik için çıldırdı Sonunda Fode Koita bombası patladı Uğurcan Çakır planı ortaya çıktı!

Trabzonspor Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Abdülkadir Parmak'ın, Abdullah Avcı tarafından affedildiğini duyurdu.
 
İŞTE O AÇIKLAMA
 
"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir.
 
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: abdülkadir parmak
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'ı kahreden transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır Monaco'ya Onyekuru Trabzonspor'a! Galatasaray'ı kahreden transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır Monaco'ya Onyekuru Trabzonspor'a!
Galatasaray'da Fatih Terim gönderildi Florya'nın patronu Ceyhun Müderrisoğlu olduGalatasaray'da Fatih Terim gönderildi Florya'nın patronu Ceyhun Müderrisoğlu oldu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde gözünü kararttı! Aboubakar, Sörloth, Visca, Biglia bombası...Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde gözünü kararttı! Aboubakar, Sörloth, Visca, Biglia bombası... Ali Koç'a tarihi çağrı! Emre Belözoğlu'nun fırınlarca ekmek yemesi gerekiyorAli Koç'a tarihi çağrı! Emre Belözoğlu'nun fırınlarca ekmek yemesi gerekiyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.