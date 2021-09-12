Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan flaş yorum: Galatasaray cezalandırır...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

12 Eylül 2021 Pazar - 22:53
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Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;
 
Bireysel çok büyük hatalar yaptık. Yediğimiz iki golün tamamında hatalar cezalandırıldı. Galatasaray iyi takım, cezalandırır.
 
HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEZ
 
Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez ve bugün sahada da bunu gösterdi.
 
BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ GÖSTERDİK
 
Galatasaray ile ilgili düşüncelerimi maçtan önce de söylemiştim. 1 golle şampiyonluğu kaçıran, gençleşen bir takım. Önde hareketli ve geçişi iyi kullanan bir takım. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik. Yapılan hamleler doğru cevap verdi
 
OYUNDAN MEMNUNUM
 
İkinci yarıda kazanacak fırsatları fazlasıyla yakaladık. Bir fırsat verdik sadece. Biz vazgeçmeden deneyeceğiz. Oyundan memnunum, skordan değilim

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