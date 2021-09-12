Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan flaş yorum: Galatasaray cezalandırır...

Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Bireysel çok büyük hatalar yaptık. Yediğimiz iki golün tamamında hatalar cezalandırıldı. Galatasaray iyi takım, cezalandırır.

HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEZ

Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez ve bugün sahada da bunu gösterdi.

BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ GÖSTERDİK

Galatasaray ile ilgili düşüncelerimi maçtan önce de söylemiştim. 1 golle şampiyonluğu kaçıran, gençleşen bir takım. Önde hareketli ve geçişi iyi kullanan bir takım. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik. Yapılan hamleler doğru cevap verdi

OYUNDAN MEMNUNUM