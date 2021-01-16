Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

16 Ocak 2021 Cumartesi - 22:22
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Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
'TRABZONSPOR YETİNMEZ'
 
Mücadeleyi değerlendiren Avcı, "Antalyaspor'un oyun anlayışının değiştiğini biliyorduk. Bunun karşılığını puanlarla aldılar ve biz de bu oyuna karşı çalıştık. Oyun 11'e 11 oynanırken istediğimiz gibiydi. Oyun gelip gitti. Trabzonspor bununla yetinmez" dedi.
 
TRANSFER AÇIKLAMASI
 
Abdullah Avcı sözlerini, "Ön taraf için 2-3 tane transfer çalışmamız devam ediyor. Doğru oyuncuyu Trabzonspor'a katmak istiyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

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