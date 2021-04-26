Trabzonspor’da Abdullah Avcı şoku! Koronavirüse yakalandı...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gribal enfeksiyona yakalandığı için Göztepe maçı hazırlıklarında takımın başında yer alamazken, A takımda görevli bir idari personelin ise koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

DHA 26 Nisan 2021 Pazartesi - 23:15
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Trabzonspor’da Abdullah Avcı antrenmana katılamadı.Süper Lig’in 38’inci haftasında Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın gribal enfeksiyona yakalandığı ve bu nedenle bugün yapılan antrenmana katılmadığı öğrenildi. Avcı’nın serum tedavisine başlandığı öğrenildi. Öte yandan A takımda görevli bir idari personelin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Göztepe maçı için İzmir'e gidip gitmeyeceği ise yarın netlik kazanacak.
 
 

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