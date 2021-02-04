Trabzonspor'da Bakasetas'tan Denizlispor maçı yorumu: 'Çok mutluyum'

Trabzonspor'un Denizlispor'u 1-0 mağlup ettiği maçta tek golü atan Anastasios Bakasetas, karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı.

04 Şubat 2021 Perşembe - 23:40
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Süper Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da golün sahibi Bakasetas, maç sonunda konuştu.
 
Mücadeleyi değerlendiren Yunan oyuncu, Kazanıp, dördüncü sıraya yerleşmek istiyorduk. Bunu başardık, mutluyum. ben de henüz ikinci maçımda gol attım, mutluyum. Her şeyden önce kazanmak önemliydi ve bunu başardık." dedi.
 
Bakasetas sözlerini, "Adaptasyon sürecimin bu kadar kolay olacağını düşünmedim. Herkes sanki 5-6 yıldır buradaymışım gibi davrandı. Hepsine teşekkür ederim. Takım için her şeyimi vermeye hazırım" ifadeleriyle sürdürdü.
 
Berat Özdemir ise "Bileğimde sıkıntı yok. Keşke daha sert darbeler olsa da takımım maç kazansa. Takım, beni çok güzel karşıladı. Onlar bana böyle yaklaştığı için ben de uyum gösterdim. Maçlardan önce çok video izlerim. İdolüm çok var. Barcelona'dan Sergio Busquets var, fiziğimiz de benziyor. Genelde onu izlerim" şeklinde konuştu.

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