Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku! 6 ay sahalardan uzak kalacak

10 Eylül 2020 Perşembe - 15:13
Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş
ile karşılaşacak Trabzonspor
'a sakat oyunculardan kötü haber
geldi. TRT SPOR
'un haberine göre; Bordo-Mavili takımda sakatlıkları bulunan Trondsen, Marlon ve Pereira, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Marlon ve Pereira'nın arka adalesinde yırtık tespit edilirken Trondsen’in çekilen MR'ı sonrasında ön çapraz bağlarının koptuğu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 13 Eylül Pazar günü saat 20:00'de Medical Park
Stadyumu'nda oynanacak.