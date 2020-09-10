Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku! 6 ay sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Marlon ve Pereira, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Marlon ve Pereira'nın arka adalesinde yırtık tespit edilirken Trondsen’in çekilen MR'ı sonrasında ön çapraz bağlarının koptuğu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

10 Eylül 2020 Perşembe - 15:13
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Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'a sakat oyunculardan kötü haber geldi. TRT SPOR'un haberine göre; Bordo-Mavili takımda sakatlıkları bulunan Trondsen, Marlon ve Pereira, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
 
Marlon ve Pereira'nın arka adalesinde yırtık tespit edilirken Trondsen’in çekilen MR'ı sonrasında ön çapraz bağlarının koptuğu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
 
Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 13 Eylül Pazar günü saat 20:00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. 
 
 

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Etiketler: Trabzonspor sakatlık transfer Beşiktaş
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