Trabzonspor'da Ekuban görüşme odasına

Son haftalarda performans olarak düşüş yaşayan Ekuban ile özel olarak ilgilenilecek.

03 Mart 2021 Çarşamba - 8:47
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Trabzonspor'un Ganalı yıldızı Ekuban'da son haftalarda büyük düşüş... Yeni transferler takıma katılmadan önce çok etkili bir oyun ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcu özellikle Anastasios Bakasetas'ın formayı kapması sonrasında saha içerisinde etkisizleşti. Yunan oyuncu gelene kadar daha çok forvet arkasında görev yapan ve rakip savunmacılar için oldukça tehlikeli olan Ekuban, Bakasetas'ın bu bölgeye geçmesiyle sağ açıkta kendine yer buldu. Ancak yıldız futbolcu burada oldukça etkisiz kaldı.
 
Zam beklentisi var
 
Saha içerisinde hâl ve tavırları da tepki çeken başarılı oyuncu ile en kısa zamanda bir görüşme yapılacak. Trabzonspor'dan yılda 750 bin euro kazanan Ekuban'ın yeni sözleşmeyle birlikte zam beklentisinin olduğu ancak bu durum gerçekleşmeyince performansının da düştüğü gelen haberler arasında.

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Etiketler: trabzonspor ekuban
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