Trabzonspor'da Ekuban krizi devam ediyor

Sakatlık ve kişisel sorunlarını öne sürerek kampa katılmayan Ekuban'ın transfer görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 9:23
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Trabzonspor’da, geçtiğimiz çarşamba günü Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçı sonrası takıma verilen 3 günlük izin dün sona erdi. Bordo mavililerin dün saat 18.00’de yaptığı antrenmana, çeşitli gerekçelerle özel izinler alan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve yeni transfer Marek Hamsik de katıldı. Bu üç oyuncu gibi ekstra izin alan Caleb Ekuban ise idmana katılmadı.
 
Sakatlığı ve özel sorunları nedeniyle takımın daha önce Trabzon ve Riva’daki ilk 2 hazırlık dönemine de gelmeyen Ekuban’ın, takımdan ayrılma kararı aldığı için bu şekilde davrandığı belirtildi. Genoa’nın 26 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor’a 2 milyon Euro teklif ettiği ancak bordo mavililerin 3,5 milyon Euro istediği ifade edildi. St. Etienne’in de talip olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun kulübü arayarak, kampa katılacağını söylediği ifade edildi.

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