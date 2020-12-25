Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür şoku!

Trabzonspor'da sakatlık geçiren Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür, yarın oynanacak Galatasaray müsabakasında forma giyemeyecek.

25 Aralık 2020 Cuma - 20:01
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Süper Lig'in 15. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'a Ganalı golcü Ekuban ve Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.
 
TRT Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor'da sakatlık geçiren Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
 
9 MAÇTA 3 GOL ATTI
 
Bu sezon bordo mavili formayla toplam 9 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.
 
BU SEZON İKİNCİ KEZ SAKATLANDI
 
Bordo mavililerin ligin ilk haftasında Beşiktaş'la oynadığı maçta sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanan Ekuban, bir süre formasından uzak kalmıştı.
 
 ABDÜLKADİR 12 MAÇTA FORMA GİYDİ
 
Bu sezon Trabzonspor'da 12 Süper Lig maçında görev alan Abdülkadir Ömür, 1 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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