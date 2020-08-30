Trabzonspor'da gündem Malang Sarr!

Stoper arayışlarını sürdüren Fırtına, gözünü Chelsea’nin yıldızlarına dikti. Bordo-Mavililer, savunmadaki açığını bir an önce kapatmak istiyor. Fırtına, bu yüzden rotayı Londra’ya çevirdi. Chelsea, 19 yaşındaki Ampadu ve 21 yaşındaki stoper Sarr’ı kiralık olarak gönderecek. Trabzon ise iki oyuncudan birini kesin olarak almak istiyor.

30 Ağustos 2020 Pazar - 11:12
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Savunmada Edgar Ie’nin yükselen performansından memnun kalan Trabzonspor, yıldız oyuncunun yanına bir stoper daha almak istiyor. Bordo-Mavili yönetim de bu konuda çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Son olarak Karadeniz ekibinin gündemine Chelsea’nin yıldızları geldi. Londra temsilcisi, elindeki genç stoperlerin tecrübe kazanmasını istiyor. Bu yüzden kısa süre önce takıma katılan 21 yaşındaki Malang Sarr ile 19 yaşındaki Ethan Ampadu, kesin olarak kiralık olarak gönderilecek. Tam da bu konuda Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton devreye girecek.
 
Kolaylık sağlanacak
 
Mavililer’de daha önce yardımcı antrenörlük ve scout görevlerinde çalışan Newton’un, Londra’daki bağlantıları sayesinde bu transferlerde kolaylık sağlanacak. Yönetim ise önümüzdeki günlerde Chelsea yöneticileriyle bir araya gelecek ve detayları konuşacak. Fırtına’nın hedefi; Ampadu veya Sarr’dan birini 1 senelik de olsa Bordo-Mavili camiaya kazandırmak.

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Etiketler: trabzonspor malang sarr chelsea
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