Trabzonspor'da hiç hesapta olmayan ayrılık

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncularından Abdülkadir Parmak takımdan ayrılma kararı aldı.

29 Aralık 2020 Salı - 9:02
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Süper Lig'de bu sezon istikrarlı bir grafik çizemeyen Trabzonspor'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Takımın vazgeçilmez oyuncularından Abdulkadir Parmak ayrılıyor.
 
Özellikle son Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan eşine gelen hakaret mesajları sonrası morali çok bozulan başarılı orta saha oyuncusunun, yönetimle görüşeceği öğrenildi. Bordo-Mavililer’in altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak, bu sezon 13 maçta forma giydi. Abdullah Avcı’nın da vazgeçilmeziydi.
 

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Etiketler: abdülkadir parmak trabzonspor
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