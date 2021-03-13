Trabzonspor'da iki flaş transfer gelişmesi

Trabzonspor Uğurcan Çakır için 20 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlerken, bordo mavililer Kenan Karaman'ın da peşine düştü.

13 Mart 2021 Cumartesi - 10:13
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Trabzonspor Süper Lig'de bir taraftan şampiyonluk mücadelesi verirken bir taraftan da sezon sonu yapılacak transfer gelişmeleri gündemde!
 
Uğurcan için talipler artıyor
 
Geçtiğimiz günlerde menacerini değiştiren ve Pique ile Herrera gibi önemli isimlerin temsilcisi olan Arturo Canales'le anlaşarak Avrupa'ya açılan Uğurcan Çakır değere bindi. Daha önce ismi Chelsea, Liverpool ve Sevilla gibi devlerle anılan milli file bekçisine şimdi de Leipzig, Brighton ve West Bromwich kancayı taktı. 20 Milyonluk bir bonservis bedeli istenen oyuncu için, Fransız ekiplerinin de radarında.
 
Kenan Karaman listede!
 
Ara transfer döneminde Trabzonspor ve Galatasaray'ın radarında olan Milli futbolcu için Bordo- Mavililer, hâlâ yakın takipte. Fırtına sezon sonunda Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz bir şekilde kapmak için elini çabuk tutmaya çalışıyor.

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Etiketler: kenan karaman uğurcan çakır trabzonspor
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