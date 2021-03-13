Trabzonspor'da iki flaş transfer gelişmesi

Trabzonspor Süper Lig'de bir taraftan şampiyonluk mücadelesi verirken bir taraftan da sezon sonu yapılacak transfer gelişmeleri gündemde!

Uğurcan için talipler artıyor

Geçtiğimiz günlerde menacerini değiştiren ve Pique ile Herrera gibi önemli isimlerin temsilcisi olan Arturo Canales'le anlaşarak Avrupa 'ya açılan Uğurcan Çakır değere bindi. Daha önce ismi Chelsea, Liverpool ve Sevilla gibi devlerle anılan milli file bekçisine şimdi de Leipzig, Brighton ve West Bromwich kancayı taktı. 20 Milyonluk bir bonservis bedeli istenen oyuncu için, Fransız ekiplerinin de radarında.

Kenan Karaman listede!