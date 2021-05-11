Trabzonspor'da ilk iç transfer Edgar Ie ile...

Trabzonspor, tecrübeli stoperi Edgar Ie ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

11 Mayıs 2021 Salı - 9:00
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Dış transferde görüşmelere erkenden başlayan, sağ bek Bruno Peres ve Fode Koita ile prensipte anlaşan Fırtına, iç transferde de önemli hamleler yapıyor. Bordo-Mavililer, sezonun yıldız isimleri arasına giren Edgar Ie'nin sözleşmesini yeniliyor.
 
Trabzonspor, 2022'de kontratı bitecek olan Portekizli stoperin yıllık ücretinde iyileştirmeye gidecek ve 1 senelik opsiyonu devreye sokup, mukavelesini 2023'e uzatacak. 750 bin Euro kazanan Edgar'ın yeni maaşının 1 milyon Euro seviyesine çekilmesi planlanıyor. Özellikle Fransa'dan talipleri olan Edgar'ın Trabzon'da mutlu olduğu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kesinlikle 27 yaşındaki stoperin kadroda kalmasını istediği öğrenildi.
 
İki stoper satılık değil
 
38 lig maçının 36'sında forma giyen Edgar, Karadeniz ekibinde en istikrarlı oyuncuların başında geliyor. Çıktığı karışlaşmalarda 2 gol atan başarılı stoper, savunmada Vitor Hugo ile yakaladığı müthiş uyumla fark yarattı. Trabzonspor Yönetimi de her iki futbolcunun menajerlerine, bir kez daha "Teklif getirmeyin. Kesinlikle satmıyoruz" talimatını yolladı.

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Etiketler: trabzonspor edgar Ie
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